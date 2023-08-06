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Подоляк заявил, что Варшава лишится статуса близкого друга Киева после СВО

Подоляк заявил, что Варшава лишится статуса близкого друга Киева после СВО

После конфликта между странами начнутся конкурентные отношения, считает он.фото: president.gov.ua--> Украина будет считать Польшу близким другом до окончания российской спецоперации, после чего между странами начнутся конкурентные отношения.

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