Подоляк заявил, что Варшава лишится статуса близкого друга Киева после СВО

После конфликта между странами начнутся конкурентные отношения, считает он.фото: president.gov.ua--> Украина будет считать Польшу близким другом до окончания российской спецоперации, после чего между странами начнутся конкурентные отношения.
После конфликта между странами начнутся конкурентные отношения, считает он.фото: president.gov.ua--> Украина будет считать Польшу близким другом до окончания российской спецоперации, после чего между странами начнутся конкурентные отношения.
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