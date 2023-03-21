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Австралия продолжает «веселить» вариантами программы развития подводного флота

Австралия продолжает «веселить» вариантами программы развития подводного флота

В связи с тем, что вступление первых в строй ПЛ "Вирджиния" (если оно вообще случится) предполагается где-то в начале 2030-х годов, обсуждается возможность переоборудования субмарин "Коллинс", для применения КРБД "Томагавк".

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