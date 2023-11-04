"Сахель - ещё не вся Африка": МИД Франции не советует странам континента "менять Париж на Москву"

Cтранам Африки не стоит менять Францию на Россию. Такое мнение высказала на пресс-конференции в столице Нигерии Абудже министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя утрату позиций Парижа в Сахеле.
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