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"Сахель - ещё не вся Африка": МИД Франции не советует странам континента "менять Париж на Москву"

"Сахель - ещё не вся Африка": МИД Франции не советует странам континента "менять Париж на Москву"

Cтранам Африки не стоит менять Францию на Россию. Такое мнение высказала на пресс-конференции в столице Нигерии Абудже министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя утрату позиций Парижа в Сахеле.

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