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Царьград

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МИД России потребовал сохранения монумента Победы в Хабаровске

МИД России потребовал сохранения монумента Победы в Хабаровске

Мария Захарова прокомментировала требования Японии убрать монумент Победы в Хабаровске. Премьер-министр Японии назвала памятник недопустимым из-за изображения герба с хризантемой.

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