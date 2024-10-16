Власти Колымы сообщили об удовлетворительном состоянии спасенного Пичугина

Михаил Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко, посетившая спасенного мужчину в больнице.
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