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Владимирские новости

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Во Владимире планируют среднеэтажную застройку на Юбилейной и Соколова-Соколёнка

Во Владимире планируют среднеэтажную застройку на Юбилейной и Соколова-Соколёнка

Площадь участка под среднеэтажную застройку во Владимире составляет 3461 квадратный метр, кадастровая стоимость земли — 17,4 млн рублей.

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