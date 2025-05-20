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«Центр подготовки глобальных русофобских проектов»: Amnesty International запрещена в России

«Центр подготовки глобальных русофобских проектов»: Amnesty International запрещена в России

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне.

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