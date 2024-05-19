ТОП-10 страшных болезней нашей современности

Группа авторитетных ученых представила миру неутешительную статистику: Они провели масштабное исследование, охватившее 204 страны, и проанализировали уровень смертности от различных заболеваний за последние 30 лет.
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