России заговаривают зубы, чтобы нанести удар. 10 планов и все без России?

Валерий

Два года идет война, а мы на многое открываем глаза. Нас не останавиливает рост армии мигрантов, откровенное неприятие, вплоть до избиения ветеранов СВО, враждебное отношение внешней российской миграции, возвращение отдельных экземпляров в Россию, прощенческая позиция власти к ним, полагающих, что их "черт попутал" и т.д., Но главное, непонимание, что противник перешел но новый тип т.н. многодоменных войн. Потери на ЧМ и Авиации убеждают в этом.