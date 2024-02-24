ФОТО: MICHAEL KAPPELER/DPA/GLOBALLOOKPRESS СГУБИТЬ ФЛОТ И АВИАЦИЮ РУКАМИ "КУЗЬМИНОВЫХ": ПЛАН НАТО НА УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ В ПЯТИ ПУНКТАХ Западные страны поднимают вопрос о мирном урегулировании конфликта в Восточной Европе, однако вестись на это не стоит.
России заговаривают зубы, чтобы нанести удар. 10 планов и все без России?
Комментарии
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Валерий
Два года идет война, а мы на многое открываем глаза. Нас не останавиливает рост армии мигрантов, откровенное неприятие, вплоть до избиения ветеранов СВО, враждебное отношение внешней российской миграции, возвращение отдельных экземпляров в Россию, прощенческая позиция власти к ним, полагающих, что их "черт попутал" и т.д., Но главное, непонимание, что противник перешел но новый тип т.н. многодоменных войн. Потери на ЧМ и Авиации убеждают в этом.
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14 час.
В
Валерий
Когда проснемся, м.б. поздно. Урок 90-х похоже нас не учит.
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13 час.
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