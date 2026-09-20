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Регион 29

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«Водник» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России со счётом 8:3

«Водник» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России со счётом 8:3

Архангельский «Водник» проиграл московскому «Динамо» со счётом 8:3 в матче Кубка России по хоккею с мячом.

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