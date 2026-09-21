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Представлена сушилка Xiaomi с 50-дюймовым светильником и корпусом толщиной 7 см

Представлена сушилка Xiaomi с 50-дюймовым светильником и корпусом толщиной 7 см

За 1399 юаней Xiaomi представила Mijia Smart Dual-Control Clothes Drying Rack 2 — умную сушилку для одежды, которая одновременно выполняет роль потолочного светильника.

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