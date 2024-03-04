ВС РФ поразили живую силу и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки «Центр» Вооруженных сил России поразили из реактивных систем залпового огня «Град» бронетехнику и место скопления живой силы противника на Авдеевском направлении специальной военной операции.
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