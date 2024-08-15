Президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить сектор Газа

Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас собрался посетить сектор Газа. В своем заявлении он подчеркнул, что не переменит этих планов, несмотря на риски, связанные с продолжающейся в этом анклаве войной, пишет РБК.