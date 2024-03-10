Forbes заявил о невозможности быстро заменить уничтоженные в ДНР Patriot ВСУ

У союзников Украины могут уйти месяцы или даже годы на покупку для Киева новых зенитных ракетных комплексов Patriot производства США на замену уничтоженным под Покровском в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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