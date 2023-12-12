Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту оказания в Курской области услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В эфире федерального телеканала продемонстрирован случай некачественного оказания косметологических услуг жительнице города Курска, которой предстоит долгая и дорогостоящая процедура восстановления здоровья.
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