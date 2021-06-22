Люди нашли пса в огромных колтунах и изменили его жизнь

ДругВ мире животныхЛюди нашли пса в огромных колтунах и изменили его жизньЭтот песик был назван волонтерами Саймоном. До встречи со своими спасителями миниатюрная собака буквально выживала.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevУжас что было с собачкой!! Никогда бы и не подумаешь, что под этим ужасом такая собачка миниатюрная... Как он вообще выжил под этим ужасом?Элеонора КоганЕго бывшие хозяева скоты, так обращаться с собачкой. Спасибо добрым людям и особенно,грумеру. Саймон такой милый и так преобразился!!!Комментировать
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