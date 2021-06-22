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Люди нашли пса в огромных колтунах и изменили его жизнь

Люди нашли пса в огромных колтунах и изменили его жизнь

Этот песик был назван волонтерами Саймоном. До встречи со своими спасителями миниатюрная собака буквально выживала.

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Vladimir Lioubimcev
Ужас что было с собачкой!! Никогда бы и не подумаешь, что под этим ужасом такая собачка миниатюрная... Как он вообще выжил под этим ужасом?
Элеонора Коган
Его бывшие хозяева скоты, так обращаться с собачкой. Спасибо добрым людям и особенно,грумеру. Саймон такой милый и так преобразился!!!

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