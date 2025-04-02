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Царьград

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Украинские силы обстреляли ДНР: ранены четыре мирных жителя, включая подростка

Украинские силы обстреляли ДНР: ранены четыре мирных жителя, включая подростка

Украинские войска в течение суток семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса на горловском направлении.

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