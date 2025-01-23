Украинские власти начали насильно вывозить детей из Красноармейска

Судьба несовершеннолетних неизвестна Украинская полиция начала насильно вывозить детей с территории Красноармейска (Покровск), сообщает 23 января ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
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