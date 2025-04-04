Президент Франции призвал компании ЕС заморозить инвестиции в экономику США

Инвестиции в экономику США должны быть приостановлены, заявил после введения новых санкций администрацией президента США Дональда Трампа президент Франции Эмманюэль Макрон 3 апреля, пишет газета Le Figaro.
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