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Канада неожиданно потеряла 68 300 рабочих мест за сентябрь

Канада неожиданно потеряла 68 300 рабочих мест за сентябрь

Канадская экономика в сентябре потеряла 68 300 рабочих мест после сокращения ещё на 41 700 в августе.

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