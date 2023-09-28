Экс-футболист Широков заявил, что не представляет игру без национальной символики

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заявил, что двояко относится к предложению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных турниров без национальной символики.
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