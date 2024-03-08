"Гордимся нашими женщинами" С поздравительной речью выступил глава Новоаннинского района Николай Моисеев.
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"Гордимся нашими женщинами" С поздравительной речью выступил глава Новоаннинского района Николай Моисеев.