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Газета.ру

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Внучка певицы Софии Ротару поделилась редким фото с матерью

Внучка певицы Софии Ротару поделилась редким фото с матерью

Внучка певицы Софии Ротару опубликовала в соцсетях редкое фото с матерью. Модель София Евдокименко рассказала, что они находятся в Риме, и показала кадр, снятый возле церкви "Пресвятой Троицы на холме Пинчо".

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