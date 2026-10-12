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Регионы России

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Лидер британской партии Reform UK назвал Украину одной из самых коррумпированных стран

Лидер британской партии Reform UK назвал Украину одной из самых коррумпированных стран

«[Украина] одна из самых коррумпированных стран на Земле, понятно? Мы это знаем. Я очень беспокоюсь о том, куда делись некоторые из наших денег», — отметил Фараж.

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