Круз Хьюитт перед матчем с Де Минауром: «Он для меня как старший брат»

Круз Хьюитт поделился впечатлениями от игры на турнире в Вашингтоне. 17-летний сын Ллейтона Хьюитта одержал первую победу в матче на уровне ATP -- в первом круге он обыграл Маркоса Гирона (6:3, 6:4) и вышел на шестую ракетку мира Алекса де Минаура .