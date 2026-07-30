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Круз Хьюитт перед матчем с Де Минауром: «Он для меня как старший брат»

Круз Хьюитт поделился впечатлениями от игры на турнире в Вашингтоне. 17-летний сын Ллейтона Хьюитта одержал первую победу в матче на уровне ATP -- в первом круге он обыграл Маркоса Гирона (6:3, 6:4) и вышел на шестую ракетку мира Алекса де Минаура .

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