Алексей Батраков открыл счёт голам за «Галатасарай» после перехода из «Локомотива». На 28‑й минуте матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов полузащитник откликнулся на передачу Рафаэла Леау с фланга и поразил ворота «Барселоны» — мяч залетел с поправкой на рикошет от ноги Жоау Канселу.
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