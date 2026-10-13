Алексей Батраков открыл счёт голам за «Галатасарай» после перехода из «Локомотива». На 28‑й минуте матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов полузащитник откликнулся на передачу Рафаэла Леау с фланга и поразил ворота «Барселоны» — мяч залетел с поправкой на рикошет от ноги Жоау Канселу.