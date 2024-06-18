Она думала, что просто много тренируется, на самом деле это были тромбы: девушка чуть не умерла от противозачаточных

Ей оставалось жить не больше полугода фото: Pinterest22-летняя Холли Уайтхолл впервые почувствовала боль в левом бедре в октябре 2023 года, но подумала, что проблема в том, что она слишком часто занимается спортом.
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