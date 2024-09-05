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Этих ударов военкоры ждали давно: "Кинжалы" и "Калибры" всю ночь били по Львову. Утром стало известно об особых целях

Этих ударов военкоры ждали давно: "Кинжалы" и "Калибры" всю ночь били по Львову. Утром стало известно об особых целях

Возмездие, о котором предупреждал Владимир Путин, настигло Львов - "Кинжалы" и "Калибры" всю ночь били по городу, пылающему ярким пламенем.

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Комментарии
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Андрей
ну блин конечно....если бы не наш военкурвятник Россия не долбила бы хохлов...и конечно царьград руководит Генштабом. 😀😀😀
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