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Верблюжья шерсть: все ее свойства

Верблюжья шерсть: все ее свойства

Шерсть всегда была одной из самых ценных тканей. Это объясняется тем, что она не только защищает от холода и излишнего тепла, отталкивает воду, поглощает влагу, но и удерживает воздух, устойчива к загрязнению, очень эластична и практична в носке.

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