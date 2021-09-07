Верблюжья шерсть: все ее свойства

Шерсть всегда была одной из самых ценных тканей. Это объясняется тем, что она не только защищает от холода и излишнего тепла, отталкивает воду, поглощает влагу, но и удерживает воздух, устойчива к загрязнению, очень эластична и практична в носке.
Шерсть всегда была одной из самых ценных тканей. Это объясняется тем, что она не только защищает от холода и излишнего тепла, отталкивает воду, поглощает влагу, но и удерживает воздух, устойчива к загрязнению, очень эластична и практична в носке.
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