Ставка на затяжку: почему европейская помощь Киеву стала логикой долгой войны Шестого августа 2026 го.
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Ставка на затяжку: почему европейская помощь Киеву стала логикой долгой войны Шестого августа 2026 го.
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