Южноуральская велосипедистка стала победительницей Кубка России среди женщин

Спортсменка из Копейска стала лучшей на финальном этапе Кубка России по майнтинбайку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Диана Богданова из Копейска выиграла в дисциплине кросс-кантри с гонкой на выбывание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии