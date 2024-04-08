Южноуральская велосипедистка стала победительницей Кубка России среди женщин

Спортсменка из Копейска стала лучшей на финальном этапе Кубка России по майнтинбайку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Диана Богданова из Копейска выиграла в дисциплине кросс-кантри с гонкой на выбывание.