ВС России уничтожили группу наёмников из Польши при освобождении Дзержинска

Штурмовые подразделения Вооружённых сил России во время освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили в одном из многоэтажных домов группу из более чем 10 наёмников из Польши.
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