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ВС России уничтожили группу наёмников из Польши при освобождении Дзержинска

ВС России уничтожили группу наёмников из Польши при освобождении Дзержинска

Штурмовые подразделения Вооружённых сил России во время освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили в одном из многоэтажных домов группу из более чем 10 наёмников из Польши.

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