В МИД Украины отвергли предложение Польши по Крыму

Министерство иностранных дел Украины заявило, что не собирается идти на компромиссы в вопросе Крыма. Так Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского забрать Крым у России, передать его под контроль ООН и через 20 лет провести новый референдум.