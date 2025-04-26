Похороны Папы Франциска: как это будет

В Ватикане в эти минуты начинаются похороны почившего на днях Папу римского Франциска. Как сообщает Vatican News, гроб с телом Папы был запечатан перед похоронами в субботу ранним утром в ходе закрытой церемонии в соборе Святого Петра.
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