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Представитель МВД РФ Ирина Волк: Почти два миллиона школьников России отпраздновали последний звонок

Представитель МВД РФ Ирина Волк: Почти два миллиона школьников России отпраздновали последний звонок

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что свыше 1,8 миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок.

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