КНР возобновил покупку золота в ноябре После почти полугодового перерыва, Народный банк Китая отчитался о покупках золота.
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КНР возобновил покупку золота в ноябре После почти полугодового перерыва, Народный банк Китая отчитался о покупках золота.
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