«Оказываются в могиле первыми»: блогер Мила Литвинова с ВИЧ дошла до стадии СПИД

Блогер Мила Литвинова не побоялась заявить на большую аудиторию о том, что у нее ВИЧ. Причем инфекцией она заразилась, будучи подростком!Блогер Мила Литвинова не побоялась заявить на большую аудиторию о том, что у нее ВИЧ.