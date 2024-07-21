Как обстоят дела в Молдове с производством и экспортом грецкого ореха 

На протяжении последних нескольких лет под давлением низкого спроса и цен на европейском рынке, в Молдове отмечается стагнация производства и реструктуризация внешних поставок грецкого ореха, пишет EastFruit.
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