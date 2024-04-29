Санду прокомментировала расследование в отношении блока «Победа», созданного Иланом Шором

Президент Молдовы Майя Санду в ходе своего визита в Брюссель заявила, что важно, чтобы открытое расследование, направленное против сторонников нового политического блока «Виктория/Победа» Илана Шора, имело завершённость.
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