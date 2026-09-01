Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и педагогов школы в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников и педагогов школы имени Героя России Александра Монетова в Подольске с Днем знаний.
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