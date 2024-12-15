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Политика как она есть

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Орбану отказали в разговоре с Зеленским для обсуждения перемирия с РФ

Орбану отказали в разговоре с Зеленским для обсуждения перемирия с РФ

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану отказали в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения перемирия с Россией на рождественский период.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский не хочет возвращения своих  солдат из плена  !  он за уничтожение украинцев до последнего!
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17 час.
владимир несмеев
Зачем наркоману перемирие,деньги от Байдена текут рекой,обмен не нужен,считаются пропавшими безвести,платить ничего не надо.
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15 час.
Наталия
Можно предположить, что  Зеленский сейчас пребывает в неадекватном состоянии из-за передоза по причине последних политических и военных неудач. Поэтому просто не способен ни каким разговорам и нуждается в длительной медицинской  детоксикации.
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11 час.

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