Орбану отказали в разговоре с Зеленским для обсуждения перемирия с РФ

ЛБ Людмила Боченкова Зеленский не хочет возвращения своих солдат из плена ! он за уничтожение украинцев до последнего!

владимир несмеев Зачем наркоману перемирие,деньги от Байдена текут рекой,обмен не нужен,считаются пропавшими безвести,платить ничего не надо.