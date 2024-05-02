«РВ»: мигрант выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

Мигрант обманом выселил из дома жену и несовершеннолетнюю дочь пропавшего без вести бойца СВО. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», 14-летняя девочка Маша Кравцова обратилась к президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
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