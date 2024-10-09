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Зачем нужен публичный реестр нелегальных мигрантов в России

Зачем нужен публичный реестр нелегальных мигрантов в России

 Александр ШУСТОВ МВД России анонсировало запуск с 5 марта 2025 года публичного реестра иностранцев, сроки пребывания в России которых закончились.

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Комментарии
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lady lyudmila
В шахту нельзя. Только все испортят. Там работают хорошие ребята. Уголь добывают.
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16 час.
Гульнара Гумерова
Надо не просто на нелегалов, а на всех прибывающих прямо на таможне в аэропорту составлять такой реестр с указанием всех данных, включая основные приметы, и публиковать эти данные в открытый доступ для ВСЕХ желающих.
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15 час.
Алекс Сэм
Стоп , а нафига нелегалов переписывать? Фотку , отпечатки пальцев, биометрию и поджопник из моей страны нахрен! С запретом на повторный въезд. А так сейчас на это всё выделят бюджеты их попилят и ни хрена не изменится.
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15 час.

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