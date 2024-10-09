Зачем нужен публичный реестр нелегальных мигрантов в России

lady lyudmila В шахту нельзя. Только все испортят. Там работают хорошие ребята. Уголь добывают.

Гульнара Гумерова Надо не просто на нелегалов, а на всех прибывающих прямо на таможне в аэропорту составлять такой реестр с указанием всех данных, включая основные приметы, и публиковать эти данные в открытый доступ для ВСЕХ желающих.