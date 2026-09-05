Кремль принял посланников Трампа: трёхдневное перемирие по Киеву, но не по фронту

МОСКВА (ИА Реалист). 5 сентября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа, который неоднократно выступал в роли неформального переговорщика по украинскому досье.