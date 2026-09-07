Дзержинский театр кукол сегодня торжественно открыл 39‑й сезон

В Дзержинске торжественно стартовал 39‑й сезон в театре кукол. Глава города Михаил Клинов побывал на праздничном мероприятии и написал о нем в своих социальных сетях: «Праздничная атмосфера царила и в зале, и на улице: у входа зрителей встречал озорной Петрушка, ставший настоящим любимцем юных дзержинцев.
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