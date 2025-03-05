SSRCSS-1F39N02-VISUTUALLYHIDDED E16EN2LZ0 «> Источник изображения, Getty ImageShabtom Weldeyowhannesbbc tigrinyarichard parr & ian williamsbbc Sport Africa Опубликован 16 февраля Сообщение Велосипедисты «чувствовали себя в безопасности» в Руанде, несмотря на проблемы безопасности появились сначала на Велоспорт: новости шоссе, трек, мтб, триал.