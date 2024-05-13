В Рязанской области полицейские выявили плантацию, где незаконно культивировались отборные сорта конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касмовский» пресекли противоправную деятельность 42-летнего мужчины и его 50-летней жены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии