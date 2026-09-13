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Татар-информ

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Канада задерживает выдачу виз российским участникам ЧМ по велогонкам

Канада задерживает выдачу виз российским участникам ЧМ по велогонкам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Российские спортсмены, заявленные на чемпионат мира по велогонкам на шоссе, до сих пор не получили въездные визы в Канаду.

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