Канада задерживает выдачу виз российским участникам ЧМ по велогонкам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Российские спортсмены, заявленные на чемпионат мира по велогонкам на шоссе, до сих пор не получили въездные визы в Канаду.
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