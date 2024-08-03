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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Тратил миллионы на вечеринки, «скрывал» жену: что известно о жизни арестованного сенатора Савельева

Сенатор Дмитрий Савельев, подозреваемый в организации убийства, устраивал вечеринки, «скрывал» жену и был свидетелем по делу своего компаньона, бизнесмена Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, на которого и планировалось убийство.

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