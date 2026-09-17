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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик активно участвует в восстановлении сгоревшего спортивного центра в Лос-Анджелесе, проект на 50 млн финансируется за счет собранных частных средств

Первый дом главного тренера « Лейкерс » Джей Джей Редика в Лос-Анджелесе сгорел во время пожаров в январе 2025 года, через полгода после его переезда в город.

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